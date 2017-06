Vidéo : La NASA va lancer une sonde solaire à une distance record à l'été 2018

La NASA va lancer une sonde solaire à une distance record à l'été 2018. Techradar a rapporté la nouvelle qu'en 2018 la NASA allait lancer une sonde solaire destinée à parcourir l'atmosphère du soleil avec comme but de mieux comprendre son fonctionnement et ses particularités.



Cette sonde solaire permettra également de mieux cerner le fonctionnement climatique terrestre, la lune ainsi que Mars. Elle s'appellera Parker Solar Probe.



Elle devra supporter des niveaux de température qu'aucun autre objet avant elle n'a eu à endurer. On parle de température de 1400 degrés. Pour ce faire, cette sonde disposera d'un bouclier thermique d'une épaisseur de 11,5 centimètres en carbone composite ainsi que d'un système de refroidissement à eau. Cela permettra de maintenir la température intérieur de 15 à 25 degrés.





Modifié le 02/06/2017 à 17h12