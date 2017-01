Vidéo : Guillermo del Toro tease un Hellboy III

Hellboy, la création de Mike Mignola, est un démon bien connu des amateurs de cinéma, et il se pourrait bien qu'une suite à Hellboy II voit le jour. Et ce serait une sacrée surprise !



Guillermo del Toro, qui s'est occupé de réaliser Hellboy I et II, a teasé ses followers sur Twitter à propos d'un éventuel Hellboy III, pour enchainer sur un sondage dans lequel il affirme que s'il reçoit 100.000 réponses en 24 heures, il parlerait du projet avec Mike Mignola, le créateur de Hellboy et Ron Perlman en personne, l'acteur interprétant le rôle principal.



Bien entendu, les fans de Guillermo del Toro et de Hellboy ont relayé en masse ce sondage, avec l'espoir qu'Hellboy III devienne une réalité.

