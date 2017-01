Vidéo : Google ouvre sa plateforme Daydream VR à tous.

N'importe qui peut à présent proposer une application sur la plateforme Daydream VR de Google, alors qu'auparavant, elle n'était réservée qu'à un petit groupe de partenaires triés sur le volet.



Cette décision n'est pas vraiment une surprise, étant donné que Google avait promis d'ouvrir la plateforme aux développeurs en 2017, mais les choses n'étaient pas si claires lors du lancement de Daydream. De façon à s'assurer que les applications sur Daydream gardent un certain niveau de qualité, Google a aussi publié une page regroupant les prérequis et la charte qualité de Daydream, pour que toutes les applications proposées respectent les nouveaux standards de Google.



Google demande également aux développeurs de donner à leurs applications des fonctionnalités uniques, telles que la vue à 360°, de rajouter une icône VR de signalement et de renseigner le Motion Intensity Rating.



Google lance Daydream, son "Android VR" pour la réalité virtuelle

Modifié le 26/01/2017 à 15h46