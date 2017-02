Vidéo : Facebook et Google s'allient contre les fake news en France.

Facebook et Google s'associent en France pour lutter contre la prolifération des fake news, alors que se profile l'échéance des élections présidentielles.



Cette alliance spontanée intervient pour éviter que la campagne présidentielle française ne soit faussée par les fausses informations : en effet, Google et Facebook ont été accusés d'avoir modifié l'issue de l'élection présidentielle américaine en 2016.



Ce projet s'appelle CrossCheck, en partenariat avec First Draft, et a été annoncé au News Impact Summit. CrossCheck entrera en action dès la fin février 2017 et agira en partenariat avec des rédactions telles que l'AFP ou Le Monde.



Modifié le 13/02/2017 à 14h32