De grands changements pour les Gyms et les Raids dans Pokemon Go

Vidéo : De grands changements attendus pour les arènes et les Raids dans Pokémon Go.

Comicbook.com a annoncé que Pokémon Go allait bénéficier dans les prochains jours d'améliorations de gameplay, surtout en ce qui concerne les arènes.



Les arènes vont donc bénéficier d'un petit coup de fouet bienvenu, dans l'espoir de les rendre plus engageants et amusants pour tous les joueurs. Cela faisait un moment que les Raids étaient évoqués sans pour autant être déployés, mais malgré tout Pokémon Go continuait de surprendre et de susciter la curiosité avec un panel de nouvelles fonctionnalités.



Ainsi, les fans les plus acharnés de Pokémon Go ainsi que les nouveaux venus devraient y trouver leur compte.



Modifié le 21/06/2017 à 15h54