Vidéo : Bixby en early access sur les Galaxy S8 et S8 Plus aux Etats-Unis

Nous attendons toujours la sortie officielle de Bixby Voice par Samsung, mais pendant ce temps, le géant technologique a offert un lot de consolation pour les possesseurs de Galaxy S8 et S8 Plus aux USA.



Samsung a annoncé mettre à disposition des utilisateurs une preview de Bixby. Ainsi, ce Bixby en early access donnera aux utilisateurs la possibilité de tester les capacités de compréhension et de réponse de cet assistant vocal.



La data rassemblée pendant ces phases de test sera utilisée pour améliorer la qualité de Bixby et aider à développer de nouveaux services.



Bixby arrive sur les Samsung Galaxy S8





Modifié le 22/06/2017 à 11h04