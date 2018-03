Clubic (re)devient indépendant

Clubic is back

Modifié le 30/03/2018 à 14h32

Il y a des anniversaires qui n'attendent pas la date. Né le 1er mai 2000, Clubic aura donc 18 ans dans quelques semaines. Pour autant, c'est dès maintenant que le site qui vous « facilite le hi-tech » (re)prend son indépendance.Bien qu'annoncé de manière un peu anticipée par nos confrères de NextInpact : Clubic a en effet trouvé des repreneurs. Aux manettes,et, deux des cofondateurs de Clubic,et, ex-collaborateurs au sein de M6 Web, ainsi que, premier développeur arrivé dès 2001 sur le projet. Soulignons au passage que l'équipe actuelle est plus que jamais impliquée afin d'accompagner ce changement.Depuis sa création le site aura énormément évolué, progressé puis, c'est vrai, perdu de sa superbe ces dernières années. Vous avez pu suivre, de près ou de loin, le chemin parcouru. Quand bien même la communication fut plus que maîtrisée durant ces dernières années.En 18 ans, le Web a changé et ceux qui ont connu l'âge d'or ont perdu leurs illusions. Les stratégies adoptées en termes de revenus ou d'édito nous ont conduits à voir la communauté Clubic se réduire et une grande partie de la rédaction décider de quitter l'aventure l'année dernière. Profitons d'ailleurs de ce nouveau départ pour saluer celles et ceux qui ont collaboré à rendre notre média et ses services meilleurs de façon directe ou indirecte : journalistes, développeurs et services transverses.Clubic existe toujours et nous voilà désormais indépendants, en équipe réduite certes, mais prêts à en découdre et à changer de cap... sans toutefois revenir en arrière. Si le futur est ponctué d'incertitudes, nous avons cependant une idée assez claire de ce que nous voulons pour ce média, pour vous, et surtout de ce que nous ne voulons pas.Est-il besoin de le préciser, les changements arriveront petit à petit ; nos priorités seront les suivantes.D'abord, tel que nous le faisons à travers ces quelques lignes, nous souhaitons renouer le dialogue avec les lecteurs qui nous suivent encore aujourd'hui. Maintenant que l'équipe peut s'exprimer avec un peu plus de liberté, nous vous tiendrons plus souvent au courant des différentes évolutions en cours sur le site.Étant entendu que nous développerons Clubic pour notre audience avant tout, nous serons amenés à vous demander plus souvent votre avis. Nous commençons d'ailleurs avec le(en bas de page) afin d'orienter nos premières évolutions éditoriales.Enfin, nous allons implémenter rapidement cette année un nouveau module de commentaire ainsi que rafraîchir le forum dans la foulée.En un mot comme en cent, la publicité est aujourd'hui un problème sur le site ; il y en a trop, elle est parfois gênante, parfois intrusive. Nous le savons et le vivons, comme vous, quotidiennement depuis un moment déjà.Bien sûr il s'agit encore d'une de nos principales sources de revenus. La publicité ne disparaitra pas de Clubic, mais nous la voulons plus responsable, plus raisonnée ou au minimum plus acceptable pour vous.De façon tout à fait transparente, nous allons continuer à avancer sur le chemin de l'affiliation que nous avons initié il y a déjà plusieurs années (avec notre comparateur de prix et notre Twitter Bons Plans ). Adoptée par nombre de nos confrères, c'est aujourd'hui le moyen le moins impactant pour l'utilisateur de rémunérer un site du service rendu par un clic intentionnel.De fait, notre plus gros défi (et vocation) reste de vous intéresser. Actualités, articles, tests de produits et de logiciels, comparatifs ou guides d'achat ; nous savons que vous voulez à la fois plus d'exhaustivité et de qualité.C'est une géométrie qu'il va nous falloir éprouver petit à petit, hors des contraintes de ces dernières années. Et vos critiques (constructives) seront toujours les bienvenues. S'il n'y a plus de titre de « rédacteur en chef » à proprement parler chez Clubic, vous l'incarnerez. C'est vous qui devez décider des sujets qui vous intéressent. Sur ce point nous ne nous faisons pas trop de soucis, nous connaissons votre engouement à nous donner votre point de vue.La première année d'existence de Clubic sous sa nouvelle forme sera donc décisive. Hors d'un grand groupe média, nous serons plus agiles dans nos décisions et plus réactifs techniquement, mais serons également plus exposés aux changements du marché. Si le site Clubic ne change pas, c'est l'entreprise Clubic qui en pâtira.Nous vous donnons donc rendez-vous dans quelques mois afin d'éprouver nos promesses et leur validité : moins de pub, plus de communauté, plus de qualité et plus de contenus ?