Et la "petite ville française" la plus recherchée sur Internet est...

Et le succès de la Normandie ne s'arrête pas à Deauville, puisqu'en seconde position du classement, on retrouve la ville de Honfleur et ses 7 652 âmes. Cette dernière est célèbre pour son vieux port et ses maisons colorées, sans oublier le port du Havre que l’on peut relier en voiture par le pont de Normandie.

À la troisième position du classement, on migre un peu plus vers le sud, puisqu'il s'agit de la ville d'Arcachon, qui compte un peu plus de 11 000 habitants. À noter qu'Arcachon est la ville la plus populaire sur Instagram, avec plus de 748 000 hashtags recensés, mais reste en retrait par rapport à Deauville et Honfleur en ce qui concerne les recherches web.