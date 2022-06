Stockez et partagez plus facilement tous vos documents avec Leviia

Mais ce n’est pas tout : pour faciliter les collaborations, Leviia a intégré à sa solution une suite bureautique. Compatible avec les documents Microsoft Office, OnlyOffice est disponible directement dans l’outil et permet :

De créer et d’éditer des textes, des feuilles de calculs et des slides de présentations.

De définir des droits pour chaque fichier.



On peut donc générer et modifier des documents directement dans Leviia sans aucune limite. Ces derniers sont accessibles en local, en ligne et depuis un mobile à n’importe quel moment de la journée. Ils sont facilement modifiables sur chacun de ces dispositifs. Bien sûr, comme les développeurs de Leviia ont mis l’accent sur la sécurité, la confidentialité des fichiers est parfaitement respectée et on peut travailler en toute tranquillité.