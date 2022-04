Stockage en ligne : voici les 3 raisons qui vous feront craquer pour cette offre pCloud 2 To

Enfin, une troisième raison est la possibilité de partager ce compte avec non pas un, ni deux, mais bien quatre autres utilisateurs que vous simultanément. Pratique donc pour que vos proches bénéficient de cet espace de stockage conséquent. En plus, grâce à des outils dédiés très simple d'usage, pCloud vous permet de répartir l'espace de stockage en fonction des besoins de chacun.

C'est donc idéal par exemple pour que les grands-parents ait un accès aux dernières photos et vidéos de l'anniversaire de leur petite fille en haute qualité, et par une simple connexion au compte familial ! Plus besoin d'emporter le disque dur ou de s'embêter à la transférer. Plus encore, avec 2 To de liens de partage, vous disposez d'une superbe quantité de transfert vous facilitant la vie au quotidien. Et avec 30 jours d'historique de corbeille, plus de sueurs froides, même un fichier involontairement supprimé est facilement récupéré. De quoi permettre à pCloud d'obtenir un beau 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.