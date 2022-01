pCloud : offrez-vous du stockage en ligne en 2022 grâce à des tarifs attractifs

Dans un contexte où le télétravail fait son grand retour et que vie privée et vie perso se croisent à la maison, le service de stockage cloud apparait comme particulièrement pratique : tous les types de fichiers peuvent y être hébergés, les documents audio et vidéo peuvent directement être lus en interne, et vous pouvez vous connecter facilement depuis votre bureau comme chez vous, sans risquer de mettre en péril la cybersécurité de ce que vous manipulez.

En plus, avec pCloud, ce sont donc deux offres Premium qui sont disponibles pour les soldes de janvier. La première vous permet de profiter de 500 Go de stockage en ligne, tandis que la seconde vous offre, de son côté, 2 To. L'un des points forts est que les liens de partage sont équivalents à votre quantité de stockage : 500 Go de liens pour la première offre, et 2 To pour la seconde. La dimension collaborative, qui plus est dans un besoin professionnel, est donc parfaitement pensée car simple d'utilisation et conséquente.

Plus encore, soyez assurés que vos fichiers sont entre de bonnes mains, avec un cryptage AES 256 bits, la plus haute norme de confidentialité possible, et une protection des canaux TSL/SSL. La synchronisation est automatique, et cela, même sur plusieurs appareils, tandis que vous disposez de 30 jours d'historique de corbeille, ce qui est très pratique pour, par exemple, récupérer un fichier que vous auriez involontairement supprimé. En résumé, ce n'est pas pour rien si, cette année encore, pCloud obtient l'excellente note de 9/10 lors de notre test 100% indépendant.