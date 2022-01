Cloud : comment profiter des 10 Go de stockage en ligne gratuits chez Icedrive ?

Voilà un deal qui devrait faire des émules ! Aujourd'hui, une belle affaire est à saisir chez Icedrive ! Le service de stockage en ligne vous propose ainsi de créer un compte et d'obtenir 10 Go de stockage en ligne gratuitement ! Une opportunité qui n'attend plus que d'être saisie.

Ne risquez plus d'oublier vos clefs USB et autres disques durs, ou encore sauvegarder en toute sérénité les fichiers qui vous tiennent le plus à cœur ou dont vous avez régulièrement besoin. Une simple connexion, et le tour est joué !