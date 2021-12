Vous cherchez de l'espace de stockage en ligne ? Optez pour pCloud et son offre 2 To à vie

pCloud, c'est également un moyen bien pratique au quotidien de disposer des fichiers les plus importants (et pas que), y compris avec la place croissante prise par le télétravail aujourd'hui. Même s'il est plus ou moins sollicité par les employeurs, l'hiver 2022 ne devrait pas couper à une nouvelle hausse généralisé de cette pratique. En conséquence, le stockage en ligne en devient d'autant plus utile pour travailler aussi bien vos dossiers depuis chez vous, qu'au bureau.

Ainsi, partager ses fichiers est encore plus simple grâce aux 2 To de liens de partage compris dans votre offre, et pas de quoi effrayer votre employeur, car pCloud utilise un chiffrement AES-256 bits, le plus haut niveau de confidentialité actuellement possible ! De quoi permettre à pCloud d'obtenir l'excellente note de 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.