Stockage en ligne (Cloud) à prix cassé : pourquoi l'offre Cyber Weekend d'Icedrive va vous faire chavirer ?

Si pCloud a popularisé les offres lifetime, c'est bien Icedrive qui compte reprendre le flambeau. Le service n'offre que des achats uniques, aucun abonnement. Un choix osé mais que certains sauront apprécier tant cela prouve la confiance de l'entreprise dans son business model. Avec une offre de départ à 3 To, autant dire que Icedrive sait qu'il vend du stockage sur la durée. Le service rejoint aussi son ainé dans sa démarche de sécurité, tout particulièrement le chiffrement des fichiers. Cependant, Icedrive va plus loin en permettant à ce chiffrement de s'effectuer localement sur l'appareil de l'utilisateur. Ce sont donc le chiffrement et le déchiffrement qui se font sur la machine, rendant Icedrive impossible de consulter vos fichiers d'une quelconque manière. Avec une bonne couverture multi-plateforme et d'excellents débits ascendants et descendants, pourquoi ne pas se laisser tenter ?