Black Friday Cloud : pourquoi vous devez succomber à l'offre pCloud pour le Cyber Monday ?

Si pCloud propose des abonnements plus « classiques » avec un renouvellement à l'année, se sont clairement ses offres « lifetime » qui font briller le service puisqu'elles permettent de ne plus avoir à se soucier de son stockage en ligne pendant 99 ans. En plus de proposer des offres à vie, pCloud offre de chiffrer vos données pour les sécuriser et éviter les fuites. Des applications sont disponibles pour toutes les plateformes (iOS, Android, Windows, macOS, etc) avec une synchronisation automatique qui permet d'avoir accès à ses fichiers sur tous les appareils.

pCloud propose également des outils de migration depuis plusieurs autres services comme DropBox, OneDrive ou Google Drive. Le service est également pensé pour le travail collaboratif avec la possibilité de partager des fichiers et de créer des dossiers communs à plusieurs utilisateurs.