Bon plan icedrive : inscrivez vous maintenant et obtenez 10 Go de stockage gratuit

Avec icedrive, vous pourrez chiffrer vos documents avec une simplicité déconcertante via l'interface du service, dépouillée de tout superflu et ultra-moderne, que ce soit depuis votre ordinateur, ou votre mobile. D'ailleurs, la version bureau s'intègre tellement bien au système que vous aurez la sensation qu'il s'agit d'un disque dur supplémentaire installé dans votre ordinateur !

Cette solution simple et performante vous est accessible dès maintenant, et vous obtiendrez 10 Go d'espace de stockage gratuit, pour sécuriser vos fichiers et libérer de la place sur vos appareils.