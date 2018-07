pCloud lance son offre d’été : obtenez 500 Go de stockage pendant 90 jours à 4,99 euros

La tête dans le nuage

Modifié le 19/07/2018 à 11h09

Pour découvrir cette offre, et aussi étonnant que cela puisse paraître, vous devrez vous rendre sur le site de pCloud, et plus précisément, sur la page dédiée à cette offre. A partir de là, vous pourrez vous inscrire au service, et bénéficier d'un tarif promotionnel pour le moins intéressant si vous souhaitez essayer le service.pCloud vous propose en effet de profiter d'une baisse de prix sur sa formule d'abonnement trois mois. Pour 4,99 euros au lieu de 15, vous pourrez ainsi bénéficier d'un stockage en ligne de 500 Go, et des services pCloud premium. Il s'agit toutefois d'une offre à durée limitée, et réservée uniquement aux nouveaux clients.Avec cette offre pCloud, vous pourrez profiter pendant trois mois de 500 Go de stockage, mais aussi de tous les services premium offert par ce service. Vous pourrez ainsi uploader et downloader vos fichiers en toute simplicité sur tous vos appareils, et les partager en un tournemain avec votre famille et vos amis.Vous pourrez aussi profiter de services tel que pCloud Rewind qui vous donner l'occasion de récupérer un fichier effacé par accident. Côté avantages, comptez sur un chiffrage SSL de vos données, et une absence de limitation de la taille des fichiers que vous pourrez uploader. Si vous souhaitez en savoir plus sur pCloud, vous pouvez toujours aller consulter notre guide des services de stockage en ligne.