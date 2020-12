Seconde baisse de prix sur le SSD PNY XLR8 500 Go sur Amazon

Le SSD PNY XLR8 CS3030 est idéal pour redynamiser durablement votre PC. En pleine forme, ce dernier vous livrera des performances nouvelles qui rendront son utilisation quotidienne plus agréable et permettront de travailler ou de jouer bien plus aisément.

Le périphérique interne CS3030 de la marque américaine PNY Technologies dispose d'un espace de 500 Go pour stocker vos différentes fichiers (musique, photos, films, logiciels, jeux, etc.). Vif, il offre une lecture séquentielle pouvant aller jusqu’à 3500 Mo/s et une écriture séquentielle qui peut atteindre jusqu’à 2000 Mo/s. Fini de s'impatienter devant son écran : grâce notamment à son interface NVMe, l'appareil permet de démarrer plus rapidement vos applications et autres logiciels. Le constructeur affirme même que son SSD est six fois plus performant que les SSD SATA.

Fiable et robuste, le petit appareil continuera de fonctionner dans des conditions difficiles : il supporte en effet des températures pouvant aller de 0 à 70°. En outre, il ne chauffe pas lui-même, il est parfaitement silencieux et il a une faible consommation d'énergie.