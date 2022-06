Soldes PS5 : Amazon sacrifie le prix de ce SSD 1To

Commençons par dire que ce SSD dispose d'un stockage de 1 To. Ce sera suffisant pour y placer plusieurs jeux sans avoir besoin de les supprimer au fur et à mesure. Grâce à la technologie PCIe 4.0 NVMe, les vitesses de lecture séquentielle atteindront 6600 Mo/s. Pour faire simple, cet exemplaire est capable de charger n'importe quel jeu, document ou application à la vitesse de l'éclair. Vous n'aurez plus à patienter plusieurs secondes sans rien faire devant votre écran.

Par ailleurs, le Crucial P5 Plus fonctionnera à merveille sur un ordinateur mais aussi sur votre PlayStation 5. L'installation se fera très facilement sur la console de Sony. Une fois la manipulation terminée, vous serez en mesure de télécharger vos jeux favoris pour les placer sur ce périphérique. Les performances obtenues n'auront rien à envier aux titres placés sur le stockage interne de la PS5.

Enfin, ce SSD signé Crucial fait également preuve d'une robustesse et d'une longévité à toute épreuve. Le constructeur estime le temps d'utilisation avant l'apparition d'une hypothétique panne à 2 millions d'heures. Autant dire que vous êtes tranquille pour un moment !