Bon plan VPN : les meilleurs promos VPN à saisir avant la fin des Soldes

Place au plus célèbre des VPN qui ne compte pas seulement sur sa renommée internationale pour vous convaincre. Jusqu'à six appareils pourront se connecter en même temps et se servir des quelques 5400 serveurs hébergés par la marque. En plus de garantir un accès mondial et de n'appliquer aucune limite ou ralentissement, ils permettent le téléchargement sûr en P2P et une connexion immédiate via le bouton Quick Connect.