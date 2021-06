Forfait mobile : RED by SFR frappe très fort avec son offre 20 Go à 5€/mois 🔥

Jusqu'à ce dimanche 13 juin 2021, les nouveaux clients de l'opérateur ont la possibilité de souscrire à ce forfait RED by SFR à seulement 5 euros par mois.

Le forfait concerné contient des appels SMS/MMS illimités en France et un internet mobile incluant 20 Go de data en 4G depuis la France métropolitaine.



Au sein de l'Union Européenne et dans les DOM, il sera possible de profiter des appels et SMS/MMS illimités et de 6 Go de données mobiles comme en France.

L'application RED TV est aussi incluse. Elle permet d'accéder à toutes les chaînes et bouquets TV.