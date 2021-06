L'opérateur RED by SFR lance une offre choc 80 Go à prix mini

Maintenant, si vous avez l'intention de partir en voyage dans un autre pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, soyez rassuré car RED vous donnera accès aux appels et aux SMS/MMS illimités au sein de ces destinations. De plus, 10 Go de datas supplémentaires (12 Go avec le forfait 100 Go) seront crédités sur votre compte. Vous aurez largement de quoi rester en contact avec vos proches.