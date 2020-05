Stockage en ligne : l'offre Famille pCloud à seulement 350€ !

Détaillons à présent les caractéristiques principales de votre futur espace pCloud. Il vous fera profiter de 2 To de trafic du lien de téléchargement pour vous permettre de partager du contenu stocké par vos soins avec d'autres personnes. Sachez aussi que l'historique de corbeille s'élève à 30 jours. Un bon moyen pour récupérer des fichiers supprimés par mégarde. De plus, toute votre famille pourra utiliser pCloud puisque cinq utilisateurs peuvent bénéficier de leur propre espace via un seul compte. Rassurez-vous, chaque espace est privé.

Quoi qu'il arrive, pCloud promet une sécurité parfaite pour vos données via un chiffrage 256-bit AES, la protection des canaux et jusqu'à cinq copies des fichiers sur différents serveurs. La gestion des fichiers en question se fera très facilement. Vous aurez même la possibilité d'uploader à distance et même d'effectuer un aperçu des documents en ligne. Enfin, pCloud met à votre disposition un lecteur vidéo et audio.