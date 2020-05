L'offre de stockage en ligne pCloud 2To à vie à moins 65%

Si la place commence à manquer sur vos différents appareils, ce bon plan devrait drastiquement vous simplifier la vie. En effet, pCloud propose dès maintenant son stockage en ligne à vie de 2 To à 350€.

Libérez-vous des contraintes liées au stockage

Cette offre Premium Plus de pCloud vous permettra d'économiser jusqu'à -65% sur le prix de base. Ainsi, vous serez facturé 350€ au lieu de 980€. Ce paiement est unique et ne vous sera plus jamais demandé. En effet, une fois la somme réglée, ce stockage en ligne sera accessible pour le restant de votre existence. Pour en profiter, vous devez seulement finaliser votre inscription sur le site et le tour est joué. Maintenant, passons au contenu de cette formule très généreuse.

Vous aurez donc accès à un espace de stockage en ligne de 2 To. Ce dernier peut accueillir n'importe quel fichier et jusqu'à quatre membres d'une même famille peuvent l'utiliser sans frais supplémentaires. Si vous souhaitez partager des données stockées avec une autre personne, sachez que vous aurez également accès à 2 To de trafic du lien de téléchargement. Autre bon point, un historique de corbeille est d'actualité pendant 30 jours. Vous pourrez donc récupérer des éléments supprimés par mégarde pendant un mois.

Sécurité et facilité d'accès

Une fois placées dans cet espace, vos données seront sécurisées via un chiffrage 256-bit AES et une protection accrue de tous les canaux. De plus, jusqu'à cinq copies différentes peuvent être effectuées pour vos fichiers sur d'autres serveurs. Vous ne risquez pas de les perdre. La gestion de toutes vos informations personnelles se fera très simplement et d'autres fonctionnalités comme un lecteur vidéo, l'upload à distance et la possibilité d'effectuer des sauvegardes de données stockées sur d'autres sites (Facebook, Instagram, Dropbox...) sont de la partie.