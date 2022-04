SSD Samsung de 2To : vous ne trouverez pas meilleure offre !

Faisons rapidement le tour des caractéristiques techniques de ce SSD très apprécié. Il embarque 2 To de stockage qui vous permettront de sauvegarder vos fichiers les plus volumineux, comme par exemple les jeux vidéo. Son format M.2 NVMe lui offre des performances de haut niveau avec notamment un débit de transfert interne allant jusqu'à 3500 Mo/s en lecture et 3300 Mo/s en écriture. De plus, grâce à son format 2,5 pouces, ce modèle est utilisable sur n'importe quel PC fixe ou portable.