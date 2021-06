Rapide et fiable, le SSD Crucial BX 500 240 Go tombe à moins de 30€

Le produit est un SSD de la marque Crucial, modèle BX500 au format 2.5”, qui propose un espace de stockage de 240 Go. Il est donc très facile à installer et fera parfaitement office de disque d’appoint ou même principal si vous n’avez pas de gros besoins de stockage.

Il présente des vitesses de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture, qui permettront d'accélérer le démarrage de votre PC et des applications installées dessus. Le transfert de fichiers sera aussi beaucoup plus rapide qu’avec un disque dur classique, ce SSD vous fera gagner en fluidité et en efficacité.

La marque Crucial est réputée dans le domaine et leurs SSD sont fiables. N’ayez donc pas peur de perdre vos données car ce disque est robuste et ne vous laissera pas tomber, malgré son tout petit prix.