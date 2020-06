Un disque SSD 480Go à moins de 65€, ça ne se refuse pas

Nous nous sommes rendus chez Cdiscount pour dénicher cette réduction qui devrait faire plaisir à beaucoup d'internautes. L'e-commerçant bordelais met toujours en avant la livraison standard gratuite à domicile et le paiement en quatre fois. Via ce procédé, le montant total vous reviendra à 16,64€ par échéance. La garantie pièces et main d'oeuvre est valable pendant deux ans et comptez trois ans pour la garantie service et maintenance.

Ce SSD PNY CS900 est un modèle interne de 2,5 pouces avec un espace de stockage de 480 Go. Il dispose aussi d'une interface SATA 6 Gb/s avec un débit de transfert du lecteur pouvant grimper jusqu'à 600 Mo/s en externe. De son côté, le débit de transfert interne pointe à 555 Mo/s en lecture et 470 Mo/s en écriture. Ces performances sont idéales pour transférer et ouvrir des fichiers rapidement.