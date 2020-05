Le célèbre disque dur Toshiba Canvio basics 2To bradé pour les French Days

Nous sommes déjà bien installés au cœur des French Days 2020 avec une nouvelle bonne affaire qui fera plaisir à votre ordinateur. En effet, vous allez pouvoir stocker sans compter avec le disque dur Toshiba Canvio Basics 2 To vendu à 59,90€ au lieu de 76€.

C'est bien Cdiscount qui se mobilise pour cette édition 2020 des French Days. Lançons immédiatement notre tour des modalités avec la livraison gratuite à domicile pour tout le monde ainsi que le paiement en quatre fois. Le site bordelais vous réclamera 15,35€ au moment de l'achat puis 15,33€ par échéance. De leur côté, les adhérents Cdiscount à volonté recevront leur commande chez eux sous un jour ouvré. Activez votre essai gratuit (puis 29€ la première année) sans attendre. La garantie de base est valable pendant deux ans et une assurance supplémentaire casse + panne de quatre ans est disponible pour 11,99€.

Ce disque dur conçu par Toshiba est un modèle externe pourvu d'un espace de stockage de 2 To. Il pourra clairement accueillir tous vos fichiers sans broncher. De plus, grâce à son interface USB 3.0, le débit de transfert peut monter jusqu'à 5 Gb/s. Le transfert haut débit vous permettra de réaliser toutes les tâches très rapidement. Cet exemplaire saura se montrer utile pour stocker vidéos, photos, musiques et même les jeux vidéo très volumineux.