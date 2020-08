Le disque dur externe Toshiba Canvio Basics 2To à moins de 60€ chez Cdiscount

Lors de la rédaction de notre comparatif des meilleurs disques durs externes, nous avions déjà mis l'accent sur le fait que le Canvio Basics est un disque dur très abordable, avec un bon rapport qualité/prix. Aujourd'hui proposé à prix cassé pour le modèle 2 To sur Cdiscount, on peut dire notre premier constat est clairement renforcé ici. C'est simple : cette version 2 To est vendue actuellement à un tarif similaire au modèle 1 To ! Autant dire qu'il va falloir faire vite pour en profiter car le stock risque de fondre comme neige au soleil.