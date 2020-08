Belle promotion sur le SSD PNY CS900 240Go à moins de 30€ chez Cdiscount !

Grâce à ce SSD, votre ordinateur verra ses capacités s'améliorer durablement. Cela se traduira par un démarrage du système plus rapide et par des temps de chargement réduits au lancement d'une application ou d'un jeu vidéo. Enfin, cet exemplaire protégera toutes les données stockées via plusieurs technologies de pointe. De plus, sa construction est insensible aux chocs ou même aux températures extrêmes.