Belle promotion sur le SSD interne Kingston 240Go chez Cdiscount !

Comme toujours avec Cdiscount, la livraison standard à domicile est effectuée gratuitement pour tous les acheteurs. Pour recevoir votre commande plus rapidement en express, pensez à activer l'essai gratuit à Cdiscount à volonté (puis 29€ par an). La garantie service et maintenance du constructeur est valable pendant trois ans. Vous pouvez également souscrire à une assurance panne + casse à 8,99€ pour quatre ans.

Le SSD Kingston est un modèle interne compatible avec les baies de 2,5 pouces. Sa mémoire interne atteint 240 Go. Il pourra donc accueillir des photos mais aussi des vidéos sans difficulté. L'interface SATA 6 Gb/s - ATA série de 7 broches est de la partie. En terme de vitesses, comptez sur 500 Mo/s en lecture et 350 Mo/ en écriture.