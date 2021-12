VPN pas cher : CyberGhost VPN chute à moins de 2€ par mois

C'est une excellente offre que propose CyberGhost VPN en cette fin d'année. Et en plus, elle est valable pendant 3 ans en tout. Vous pouvez souscrire l'abonnement le plus complet : 3 ans + 3 mois gratuits pour seulement 1,89€/mois. Dans les faits, vous allez payer 73,71€ en une fois et être tranquille pour les 39 mois qui viennent.

Et vous avez tout à fait le droit de demander un remboursement intégral dans les 45 jours qui suivent la souscription de votre abonnement s'il ne vous convient pas.

Enfin, si la durée de 3 ans vous semble longue, il existe d'autres formules d'abonnement sur le site, également en promo en ce moment.

Il y a la formule 2 ans à 2,75€/mois, soit 66€ en tout

La formule 1 an à 3,5€/mois, soit 42€ en tout

Enfin, la formule mensuelle à 11,99€ avec 14 jours de rétractation

Clairement l'offre la plus intéressante est celle des trois ans. Car même si vous n'utilisez pas forcément toutes les fonctionnalités du VPN, les options de protection et de sécurité de votre identité en ligne vous seront quand même bien utile.