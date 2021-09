Bon plan VPN : CyberGhost offre ses services à seulement 1,90€/mois

Le VPN CyberGhost vous permet dans un premier temps de sécuriser l'ensemble des données que vous échangez lors de vos connexions sur le web. Le service va chiffrer l'ensemble des informations qui transitent sur les serveurs des différents sites, comme votre adresse IP ce qui sera particulièrement utile notamment sur les réseaux Wi-Fi publics afin d'éviter un vol de vos données ou pire encore, un piratage.

CyberGhost ne protège pas que votre PC mais jusqu'à 7 appareils avec un seul et unique abonnement. Pour ce faire il vous suffit d'installer l'application mobile Android ou iOS sur votre smartphone et ceux de vos proches et de vous connecter à votre compte pour qu'ils profitent de la même sécurité lors de leurs différentes visites sur le web.

Parfois les VPN peuvent engendrer des problèmes de connexion ou des débits faibles. Ce n'est pas le cas de CyberGhost. Le service a plus de 7000 serveurs autour du monde pour vous proposer une excellente vitesse de connexion mais également de streaming sur l'ensemble des sites du web.

En effet, plus besoin de vous contenter seulement du catalogue français de services comme Netflix ou Disney+ , avec CyberGhost, vous pouvez accéder à l'ensemble des films et séries disponibles sur ces plateformes, sans restrictions géographiques et ainsi faire de très belles découvertes avec des programmes parfois inédits dans notre pays.