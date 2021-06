Bon plan VPN : dernières heures pour profiter de ce deal Ivacy à prix cassé !

Ivacy vous protège de toutes les tentatives des différents sites web de vous soutirer un grand nombre d'informations personnelles. Avec cette solution installée sur votre PC, votre smartphone ou votre tablette, vous allez pouvoir modifier votre adresse IP pour rester parfaitement anonyme à chacune de vos connexions. Vos informations sont également chiffrées en temps réel pour encore plus de sécurité.

Grâce aux 3 500 serveurs de la société répartis partout sur le globe, vous pourrez accéder à n'importe quel site en contournant les restrictions régionales. Hulu ou encore Netflix possèdent des pépites qui ne sont pas disponibles dans l'Hexagone. Avec Ivacy, vous n'avez qu'à vous connecter à votre compte utilisateur pour découvrir des films et séries en avant-première.

Les débits sont illimités et vous permettent de profiter de vos contenus favoris sans attendre et dans la meilleure qualité audio et vidéo disponible. Ivacy vous propose également une expérience améliorée sensiblement dans le téléchargement de vos fichiers torrent en P2P. Echangez vos vidéos ou vos fichiers les plus lourds avec vos proches à toute vitesse grâce aux technologies mises au point par l'éditeur.