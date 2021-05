Bon plan VPN : sécurisez votre vie numérique pour 2,06€ /mois avec Surfshark

La réduction de -81% concerne uniquement l'abonnement valable pendant deux ans. Au moment de la souscription, vous devrez débourser un seul et unique montant de 49,53€ (soit 2,06€/mois) pour la totalité de cette période. Mieux encore, vous pourrez toujours changer d'avis au cours des 30 premiers jours si jamais le VPN ne parvient finalement pas à vous satisfaire. Une équipe technique sera à votre écoute 24/7.

Avec Surfshark, vous obtiendrez un accès à plus de 3200 serveurs répartis à travers 65 pays différents. Grâce à leur vitesse de connexion, ils permettent de déverrouiller presque instantanément tout le contenu disponible sur internet. En effet, les barrières géographiques et la censure ne vous concerneront plus. De plus, tous les catalogues étrangers des meilleurs services de streaming vous seront ouverts sans la moindre restriction. Notamment, Surfshark vous permet de découvrir les séries Netflix de 30 pays à travers le monde.

Pour couronner le tout, il faut savoir qu'un compte Surfshark est capable de fonctionner sur un nombre illimité d'appareils. Vous pourrez donc partager vos identifiants avec vos proches pour leur en faire profiter sans avoir besoin de repasser à la caisse.