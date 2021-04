Derniers jours de Pâques : votre cadeau vous attend chez NordVPN !

La promotion qui vous permet d'économiser 68% concerne l'abonnement 2 ans à NordVPN. Pour les deux premières années, vous serez facturé à hauteur de 71,20€ (ce qui équivaut à 2,97€/mois). Une fois la souscription effectuée, chaque client reçoit un email renfermant un cadeau. Il peut contenir 1 mois ou 1 an d'abonnement supplémentaire. Cette offre est valable pour chaque nouvel abonné jusqu'au 12 avril. Une garantie "satisfait ou remboursé" est effective lors des 30 premiers jours. Enfin, un service client en français est à votre écoute 24/7.

Rappelons qu'un compte NordVPN est utilisable sur six appareils différents. Il peut s'agir d'un téléphone portable, d'une tablette tactile ou de n'importe quel ordinateur. Toute la famille pourra en profiter pleinement en téléchargeant l'application gratuite. Puis, tout le monde aura accès au VPN le plus rapide avec ses 5510 serveurs répartis à travers 59 pays. Ils permettent d'accéder au streaming sans interruption et de contourner les restrictions géographiques sur internet ainsi que les sites de streaming.

Mais bien entendu, NordVPN est également à la pointe de la technologie lorsqu'il s'agit de protéger votre confidentialité en ligne et l'ensemble de vos données personnelles. Pour cela, de nombreuses fonctionnalités sont de la partie.