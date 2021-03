- 81% sur Surfshark VPN pour une vie numérique sécurisée !

Cette offre est uniquement valable jusqu'au terme de cette journée du 26 mars 2021. Vous allez donc devoir faire vite. La promotion de -81% concerne la formule Surfshark de 2 ans. Celle-ci vous sera facturée à hauteur de 50,29€ (ce qui équivaut à 2,10€/mois). En cas d'insatisfaction, vous aurez 30 jours pour demander un remboursement complet. Maintenant, passons au contenu de l'abonnement.

Tout d'abord, rappelons qu'un seul compte Surfshark peut être utilisé sur un nombre illimité d'appareils. Il peut s'agir d'un ordinateur, d'une tablette tactile, d'un smartphone ou même d'une Smart TV. Vos proches pourront en bénéficier sans aucune restriction en utilisant vos identifiants. C'est alors que toutes les fonctionnalités de ce VPN s'ouvriront à vous.

Ainsi, Surfshark est capable de contourner la censure et les restrictions géographiques grâce à ses plus de 3200 serveurs répartis dans 65 pays. En vous connectant au serveur adéquat, vous pourrez par exemple accéder à un film du catalogue Netflix US et bien plus encore.