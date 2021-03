Bon plan VPN: CyberGhost VPN passe à 2 €/mois en plus de 3 mois offerts

Avez-vous déjà regretté de ne pas pouvoir regarder un film, une série ou une compétition sportive, pour cause de blocage géographique ? En effet, la plupart des plateformes de diffusion imposent des restrictions à leur catalogue, rendant ainsi des contenus inaccessibles dans certaines régions. Avec CyberGhost VPN, vous allez mettre fin à tous ces obstacles.

L'entreprise basée à Bucarest met à votre disposition plus de 6 500 serveurs, répartis dans le monde entier. Vous pourrez donc faire virtuellement voyager votre machine, de sorte à accéder à l'ensemble des contenus internationaux. Le tout sans peser sur la rapidité de votre connexion.

De plus, le VPN vous aidera à garder votre anonymat en ligne, notamment via un chiffrement robuste de vos données. Et la solution veillera également à vous maintenir à l'abri de nombreuses menaces présentes sur Internet, au moyen de protocoles sécurisés reconnus.