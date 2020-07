Bon plan VPN : derniers jours pour profiter de l'offre NordVPN 2 ans à 3,11€ par mois

Le VPN s'impose de plus en plus dans le grand public comme la solution la plus simple et la moins coûteuse de protéger ses données personnelles en ligne. Vous le savez sans doute, visiter vos sites préférés ou converser sur les réseaux sociaux implique de se faire suivre à la trace par de nombreuses régies publicitaires qui utilisent des trackers pour suivre votre navigation et en apprendre plus sur vos habitudes de consommation ou vos loisirs préférés. Cela a pour but de créer un profil publicitaire personnalisé et de vous afficher des annonces plus pertinentes lors de vos prochaines sessions de navigation.

NordVPN vous permet en quelques clics de cacher vos traces sur le web. Vos données sont cryptées en permanence et vous profitez également de la technologie CyberSec développée par l'éditeur qui vous protège des logiciels malveillants mis au point par les cybercriminels. Vous pouvez enfin naviguer vraiment incognito, sans inquiétude pour votre vie privée.

NordVPN vous propose également de vous connecter depuis n'importe quel pays dans le monde, grâce aux milliers de serveurs installés par l'éditeur. L'intérêt ? Pouvoir accéder à des sites indisponibles de notre côté de l'Atlantique. On pense bien entendu aux sites de streaming, dont les catalogues sont très différents et souvent bien plus récents et complets aux États-Unis. Avec NordVPN, vous pouvez regarder les dernières sorties films et séries en quelques secondes, tout en bénéficiant d'une qualité HD ou UltraHD grâce à l'importante bande passante proposée par l'éditeur.