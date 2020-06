Pourquoi choisir Surfshark, le VPN le moins cher marché ?

Si le tarif de ce VPN est très agressif, le plus important reste les fonctionnalités qu'il propose. Voyons donc désormais ce que propose Surfshark VPN.

Première bonne nouvelle, il vous suffira de créer un seul et unique compte pour couvrir l'intégralité de vos appareils, que vous soyez sous Windows,

Linux, macOS, Chrome, Firefox, Fire TV, Android ou iOS. Afin de vous permettre un accès peu importe à vous êtes et ce avec la connexion la plus rapide possible, Surfshark met à votre disposition plus de 1700 serveurs répartis dans 63 pays à travers le monde.

Côté sécurité, Surfshark VPN vous assure un anonymat total et une protection efficace de vos données personnelles. Ce VPN utilise notamment le cryptage AES 256 bits, très performant et actuellement leader sur le marché des VPN. Vous serez également protégé face aux logiciels malveillants et autres tentatives d'hameçonnage.

En ce qui concerne le contenu, Surfshark vous permet d'accéder à pas moins de 15 bibliothèques de vos services de streaming favoris et ce peu importe votre localisation.

En bref, pour seulement 1,79€ par mois, Surfshark VPN se hisse naturellement sur la première marche dans la catégorie "rapport qualité / prix" avec ce VPN à la fois très complet et très abordable.