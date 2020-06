Bon plan VPN : 3 offres flash VPN à ne pas manquer juste avant le week-end

Pour le reste, nous sommes en terrain connu avec une sécurité accrue et quelques fonctionnalités pratiques comme la présence de Kill Switch. Ce dernier coupera la connexion internet si le VPN venait à s'arrêter sans prévenir. NordVPN ne limite pas non plus votre bande passante et vous permettra de visionner du contenu vidéo sans le moindre ralentissement. Bref, un forfait très complet.