VPN pas cher : découvrez Surfshark, le VPN le moins cher du monde

La promotion de cet article est valable immédiatement pour chaque nouveau client de Surfshark. Il s'agit d'un abonnement valable deux ans pour 42,96€, soit 1,79€/mois. En plus de vous permettre de réaliser des économies, cette formule est remboursable intégralement pendant 30 jours. Enfin, le paiement peut être effectué via carte bancaire, PayPal, Google Pay, Amazon Pay, Cryptomonnaie et bien plus encore. Choisissez l'option qui vous arrange.

Pour commencer, soulignons le point majeur qui différencie Surfshark de la concurrence. En effet, un seul compte permet d'utiliser le VPN sur un nombre illimité d'appareils. Il fonctionne sur les systèmes d'exploitation Windows, macOS, iOS, Android, Linux mais aussi sur Fire TV, Chrome et Firefox. En plus de cette qualité indéniable, plusieurs fonctionnalités essentielles sont au rendez-vous.