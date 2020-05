Bon plan VPN : l'abonnement Surfshark VPN chute à 1,79€/mois

Surfshark vous offre également des outils vous permettant d'empêcher l'installation de cookies, ces petits programmes développés par bon nombre de sites internet et conçus pour analyser votre navigation web afin d'en déduire un profil publicitaire et vous proposer des annonces toujours plus pertinentes.

Si le VPN est un outil de protection on ne peut plus efficace, il vous permet également de consommer toujours plus de contenus en vous connectant sur les plateformes de streaming. En effet, le VPN fait croire aux sites que vous vous connectez depuis un autre pays, ainsi vous pouvez accéder au catalogue local et souvent bien plus garni que la version française. A vous les films tout juste sortis au cinéma et les séries inédites dans l'hexagone !