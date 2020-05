Bon plan VPN : l'abonnement Surfshark à 1,85€/mois seulement

Gardez bien à l'esprit que cette bonne affaire disparaîtra ce vendredi 15 mai à minuit. Elle vous permettra d'économiser -81% sur l'abonnement 24 mois de Surfshark. Vous serez donc prélevé de 44,40€, ce qui représente 1,85€/mois. La somme vous sera débitée tous les deux ans. Pour régler le montant demandé, vous pouvez choisir une carte bancaire, un compte PayPal ou bien passer par Google Pay, Amazon Pay et bien plus encore. De plus, vous pourrez être remboursé intégralement durant les 30 premiers jours si vous n'êtes pas satisfait.

En effet, avec ce VPN, vous allez pouvoir profiter d'une quinzaine de bibliothèques Netflix. Vous aurez donc accès à tous les films et séries qui ne sont pas dans le catalogue français. Surfshark permet de se connecter à plus de 1700 serveurs répartis dans plus de 63 pays. Enfin, terminons sur quelques fonctionnalités essentielles comme la présence d'un Kill Switch pour couper votre connexion si jamais le VPN devait s'arrêter sans votre accord. Un Whitelister, qui permet de stopper le VPN sur certains sites ou applications, est également de la partie, tout comme des outils qui vous préserveront des logiciels malveillants et des tentatives d'hameçonnage.