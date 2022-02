pCloud revient en force avec une offre stockage en ligne imbattable

Bien entendu l'espace de stockage acheté sur pCloud vous appartient à vous uniquement. Personne d'autre n'y a accès et vous pouvez y stocker absolument tout ce que vous voulez. Documents, vidéos, photos, chansons, fichiers divers… Tout y est protégé par un chiffrement TLS/SSL appliqué lorsque vous transférez vos données vers les serveurs de pCloud.

Vous pouvez également partager vos fichiers avec d'autres personnes. Pour ça il est possible de générer des liens et de les personnaliser. Il ne vous reste plus qu'à les envoyer pour que les personnes les possédant puissent accéder auxdits fichiers partagés. Et pour être sûr qu'il n'y ai pas d'abus, vous pouvez tracker l'activité des liens partagés.

Il est possible d'accéder à pCloud depuis plusieurs appareils, simultanément ou non. Pas de souci : le service se charge de tout synchroniser pour que vous ayez accès aux documents les plus récents. Il est également possible de le configurer pour effectuer des sauvegardes de Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive ou encore Google Photos.