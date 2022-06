Jeu concours : vous pouvez gagner 2To de stockage en ligne à vie avec pCloud !

Vous avez envie de jouer sans prendre de risque et repartir dans votre besace avec, au moins, 10Go de stockage gratuit ? Alors, n'attendez pas plus pour participer au tirage au sort chez pCloud ! Les 3 premiers lots sont un compte Premium Plus de 2To Lifetime (99 ans) d'une valeur de 350€, un compte Premium de 500Go Lifetime d'une valeur de 175€, et un compte Premium Plus de 2To pour un an d'une valeur de 99,99€ !

Nous vous rappelons que ce jeu a débuté jeudi 9 juin 2022 à 10h (heure de Paris) et se clôture dans quelques jours, ce dimanche 19 juin 2022 à minuit (toujours heure de Paris). Surtout, soyez attentifs car les gagnants sont notifiés par mail du compte renseigné auprès de pCloud le 20 juin 2022 et ont 3 jours pour réclamer leur lot. 48h après votre réponse, votre compte gratuit pCloud (ou nouvellement créé le cas échéant) sera transformé en fonction de votre lot. Enfin, pour participer, vous devez donc créer ou disposer d'un compte pCloud gratuit, sinon renseigner les identifiants d'un de vos comptes sur les réseaux (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube).