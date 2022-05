Dernières heures pour profiter de l'offre pCloud de 2To de stockage à vie, dépêchez-vous !

Les solutions de stockage cloud sont toujours plus nombreuses, mais toutes ne se valent pas ! Avec pCloud, faites le choix d'un des fleurons du marché, fait en Suisse avec amour. Et pour cause, avec 2To de stockage à votre disposition, vous bénéficiez d'un espace plus que conséquent, idéal à partager avec vos proches. En effet, cette suite est pensée pour être utilisable par 4 autres utilisateurs en plus du titulaire du compte. C'est donc idéal pour permettre à vos proches de profiter d'un stockage sécurisé.

En effet, avec pCloud, vos données vous sont accessibles, mais bien gardées des pirates du Web. En effet, votre compte est crypté avec la plus haute norme actuellement disponible, AES 256 bits. Il y a également pour vous la possibilité de choisir entre un enregistrement de vos fichiers sur des serveurs aux Etats-Unis, mais aussi au Luxembourg. La seconde opportunité est vraiment judicieuse puisqu'elle permet le plein respect du RGPD comme d'échapper au Patriot Act.