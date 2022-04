pCloud : foncez sur cette offre irrésistible de stockage en ligne !

Et niveau sécurité, pCloud vous garantit le meilleur grâce à un chiffrement AES 256 bits, la plus haute norme actuellement disponible, et les différentes couches de sécurité comprises dans pCloud Encryption. Une technologie redoutable pour faire face aux menaces les plus pointues, tandis que pCloud a le grand avantage de ne pas stocker des informations sur les pratiques de ses utilisatrices et utilisateurs, de même que le contenu des comptes. Votre vie privée le reste avec pCloud.

Enfin, ne craignez pas les suppressions malvenues puisque pCloud vous garantit 30 jours d'historique de corbeille. Et pour collaborer au mieux, ce sont également 2 To de liens de partage qui sont inclus. Alors, avec 4 autres de vos proches comme utilisateurs potentiels de votre compte pour le prochain siècle, autant dire que pCloud mérite amplement son 9/10 obtenu lors de notre test Clubic 100% indépendant.