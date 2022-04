Dernières heures pour profiter de l'offre exceptionnelle de stockage en ligne pCloud !

En choisissant cette offre familiale signée pCloud, vous profitez d'une superbe opportunité de partager 2 To de stockage avec jusqu'4 autres membres de votre entourage à prix sacrifié ! Car le grand avantage du stockage en ligne, c'est que la synchronisation entre utilisatrices et utilisateurs est instantanée. Par exemple, enregistrez votre dernier film favori sur pCloud, et donnez ainsi l'opportunité à votre petite amie de le visionner durant son prochain séjour pro par une simple connexion à pCloud !

C'est vraiment très pratique, et surtout sécurisé. Grâce à l'opportunité que vous avez de stocker vos données au Luxembourg et le fait que pCloud réponde du droit suisse, vous voilà entre de très bonnes mains, avec des législations respectant le droit à la vie privée et coordonnées sur le RGPD. Plus encore, pCloud emploie un chiffrement AES 256 bits, ce qui repousse les pirates du Web les plus déterminés. Vous seul savez ce que contient votre compte, pCloud contribue au respect de la confidentialité de ces données.

Ajoutons une belle dimension collaborative avec 2 To de liens de partages entre les utilisatrices et utilisateurs de pCloud, très pratique dans un contexte de télétravail pérennisé ! Et parce que les erreurs existent ou que vous avez le droit de changer d'avis, 30 jours d'historique de corbeille vous sont garantis par pCloud ! La sérénité est donc optimale, et pCloud décroche logiquement un excellent 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant .