pCloud : pourquoi craquer pour cette offre de stockage en ligne à couper le souffle ?

Disposer de fichiers clefs accessibles à tout instant, tels que les papiers d'identité, des dossiers de travail, ou même des photos de famille, est aujourd'hui un service simple, sécurité mais aussi abordable grâce à pCloud. Aujourd'hui, la firme suisse vous propose une belle alternative aux traditionnelles clefs USB et autres SSD. Avec pCloud, vous profitez non seulement d'une solution complète, mais aussi de longue durée, puisqu'après votre souscription, vous conservez le bénéfice de votre compte pour les 99 prochaines années.

De plus, cette offre ne se présente pas nécessairement pour un utilisateur unique, car jusqu'à 5 personnes de votre entourage peuvent bénéficier des 2 To de stockage. Avec un outil de répartition équitable entre les différents bénéficiaires, chacun sera à même de stocker et gérer ses fichiers via une simple connexion au service en ligne, accessible avec divers appareils tels que les smartphones, tablettes et autres ordinateurs. La synchronisation entre les différents appareils est également assurée. En prime, vous pouvez continuer à gérer cet abonnement sans souci, notamment si, par exemple, vous devez retirer l'une des personnes bénéficiant initialement des 5 places d'utilisateurs incluses. En somme, tout est prévu pour faire face à tout type de situation.

Et autant vous dire qu'avec la technologie pCloud Encryption, qui emploie un chiffrement AES 256 bits, le plus haut niveau de confidentialité actuel, vous bénéficiez d'une protection multicouche adéquate pour préserver votre vie privée et vos fichiers, même face aux pirates du Web les plus motivés. Avec également 2 To de liens de partage, la dimension collaborative n'a pas été oubliée, tandis que les 30 jours d'historique de corbeille seront bien utiles pour récupérer des fichiers (in)volontairement supprimés. Avec toutes ces qualités, pCloud obtient pour conclure un solide 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant, alors, qu'attendez-vous pour vous offrir pCloud ?